Bakan Rudolf Anschober, düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Avusturya Hükümeti'nin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Avusturya Sağlık Bakanı'ndan istifa VİDEO