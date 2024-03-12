Avusturya'da aşırı sağ kaynaklı suçlar arttı Avusturya'da 2022’de aşırı sağ motifli 928 suç işlenirken, geçen yıl bu sayının 1208’e çıktığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Avrupa'da yükselen aşırı sağ, son yıllarda yer yer şiddet olaylarına da neden oluyor.

Özellikle geçen yıl Avrupa ülkelerinde aşırı sağ kaynaklı, ırkçı ve İslam karşıtı saldırıların artması endişelendiriyor.



Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Avusturya Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) geçen yıl ülkede aşırı sağcı ve ırkçı motivasyonla işlenen suçlara ilişkin meclise sunduğu soru önergesini yanıtladı.

İşlenen suçlarda ciddi oranda artış var

Karner, bir önceki yıla oranla geçen yıl aşırı sağ kaynaklı suçların ciddi oranda yükseldiğini, 2022'de 928 olan suç sayısının 2023'te 1208'e çıktığını bildirdi.

En çok suçun başkent Viyana'da işlendiğini bildiren Karner, geçen yıl 1203 kişi hakkında Nazi propagandası yapma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Karner, faillerin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu kaydetti.

"İktidar, aşırı sağ ile mücadelede yetersiz"

Sosyal Demokrat Parti'den yapılan yazılı açıklamada, iktidarın aşırı sağla mücadelede yetersiz kaldığı, federal düzeyde yeni ve caydırıcı düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiği ifade edildi.