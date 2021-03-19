Avusturya’da iklim değişikliği ve çevre kirliliği protestosu düzenlendi

Avusturya’da iklim değişikliği ve çevre kirliliği protestosu düzenlendi

Başkent Viyana’da iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenlendi. Protestolarda 3 metrelik insan zinciri kuruldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacı ile bir araya gelen vatandaşlar protesto gösterisi düzenledi.

Gösteri için şehrin en işlek caddelerinden olan Ringstrasse'de buluşan kalabalık, caddeyi trafiğe kaparak insan zinciri oluşturdu.

KÜRESEL ISINMAYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki insan zinciri ile, küresel ısınma ve karbon emisyonun hızlı yayılımına dikkati çekildi.

ÖNLEMLERE UYULDU

Protesto sırasında kalabalığın koronavirüs önlemlerine de uyduğu görüldü.

ŞARKILAR SÖYLENDİ

"Fridays For Future" inisiyatifi tarafından düzenlenen gösteride, kalabalık kurdukları platformda konuşmalar yaparak şarkılar söyledi.

PANKARTLAR AÇILDI

"Dünyayı çöpe atma", "Ölü bir dünyada gelecek olmaz", "İklimi korumak toprağı korumaktır" yazılı pankartlar açıldı.

Avusturya'da iklim protestosu düzenlendi VİDEO