Avusturya’da İngilizce küfür içeren köyün adı değiştirildi

Turistlerin ve çevre halkının sürekli dalga geçtiği köyün ismi “Fugging” oldu.

Yukarı Avusturya'nın sınır bölgesinde küçük bir köy olan “Fucking”, turistlerin ve çevre halkının alay konusu oldu.

Bu duruma daha fazla dayanamayan köy sakinleri, İngilizce küfür anlamına gelen köyün adını değiştirmeye karar verdi.

“FUGGİNG” OLDU

Yerel köy meclisi bu hafta başında toplanarak köyün yeni adının “Fugging” olmasına karar verdi.

Meclisin aldığı karar metni, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.