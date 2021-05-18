Avusturya'da İsrail bayrakları devlet binalarından kaldırıldı

Masum Filistinli sivillerin öldürülmesine destek veren Avusturya, İsrail bayrakları konusunda geri adım attı.

İsrail'in Gazze'de imza attığı katliamlara açıktan destek veren Avusturya'da, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmişti.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurdu.

İSRAİL BAYRAKLARI TEPKİLERİN ARDINDAN İNDİRİLDİ

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden oldu.

Avusturya'da Tel Aviv ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları, yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

KURZ'UN "İSRAİL'İN YANINDAYIZ" AÇIKLAMASI

Kurz, paylaşımına, “Bugün bir dayanışma işareti olarak kullanılan İsrail bayrağı, Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız.” notunu düşmüştü.