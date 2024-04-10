Avusturya’da Müslümanlar bayram namazını kıldı

AA
Tüm İslam alemi Ramazan Bayramı sabahında, bayram namazı için camilerde buluştu.
Camilerde buluşanlardan birisi ise Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Müslümanlar oldu.
Müslümanlar, Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.
Dua sonrası bayramlaşma
Türkiye’nin Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi’nin vaazıyla başlayan bayram namazına Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de katıldı.
Cemaat bayram namazı sonrası dua ederek, bayramlaştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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