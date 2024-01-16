Avusturya'da Türk damat hayatının şokunu yaşadı: Yetkililer nikah masasından kaldırıp götürdü Avusturya'da Hamza isimli 27 yaşındaki Türk vatandaşının evlilik sevinci yarım kaldı. Nikah masasındayken yetkililer tarafından 'ülkede kaçak kaldığı' gerekçesiyle götürülen Hamza'nın sınır dışı edileceği öğrenildi.

ensonhaber.com

Avusturya'da dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Viyana'da yaşayan 27 yaşındaki Hamza ile 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula, evlenmek için gittikleri nikah salonunda beklenmedik davetlilerle karşılaştı.

Çift henüz evlenmeye "evet" dememişken bir anda salona giren 12 Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden yetkili, Hamza'yı hiç beklemediği bir anda yakaladı.

27 yaşındaki Hamza evlenemeden nikah masasından kaldırıldı

Hamza'nın ülkede kaçak kaldığını söyleyen yetkililer, genç adamı nikah masasından kaldırdı.

Hamza'nın avukatı Gregor Klammer, "Hamza salı akşamı 19.10'da Türkiye'ye gönderilecek. Oradan da askerlik şubesine gönderilmesi bekleniyor." dedi. Klammer, Avusturya'nın bu adımının yasa dışı olduğunu da söyledi.

"Bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili girdi"

Alman Bild gazetesine konuşan gelin Gundula, gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Gundula, "Nikah sırasında nikah memuru bir anda masadan kalktı ve bir şey alacağını söyledi. O sırada Ed Sheeran'ın Perfect isimli şarkısı çalıyordu. Ve bir anda Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkili girdi." dedi.

40 yaşındaki gelin fenalaştı

Öte yandan Gundula'nın, olaydan sonra fenalaştığı belirtilirken genç kadının Avusturya'da 17 yıl yaşadığı belirtildi.

Gundula, "Onu yakalamak için işte ya da evde binlerce fırsatları vardı ama bizi bu travmatik deneyimle ayırdılar." dedi.

Son olarak Bild gazetesi, çiftin Viyana'daki bir restoranda çalışırken tanıştıklarını söyledi.

Psikoloji okuyan Gundula'nın garson olarak çalıştığı ve Hamza'nın da aşçı olduğu kaydedildi.