Avusturya'dan Türkiye'ye giden 2 yolcunun bavulunda 700 bin euro bulundu Viyana Havalimanı'nda İstanbul'a gitmek üzere olan 2 gurbetçinin bavulunda 700 bin euro nakit para bulundu. Gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konuldu, mali soruşturma başlatıldı.

ensonhaber.com

Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'dan Türkiye'ye gurbetçi akını da başlıyor.

Bu doğrultuda bazı gurbetçiler, gümrüklere bildirmedikleri nakit paralarla sınır kapılarından geçmeye çalışıyor ve yakalanıyor.

Özellikle Sırp ve Bulgar sınırlarında görmeye alışık olduğumuz bu yakalanmaların son örneği, Avusturya'da meydana geldi.

Başkent Viyana'da havaalanı polisleri İstanbul'a gitmeye hazırlanan 2 gurbetçiyi durdurdu.

Arama yapan polisler, 2 erkekten birinin el bagajında önce 320 bin euro buldu.

El bagajından önce 320 bin euro çıktı

İki yolcuya "Yanınızda daha fazla nakit para var mı?" sorusunu yönelten polisler, şahıslardan "hayır" yanıtını aldı.

Ancak bu kez de uçağa gönderilen diğer bavullarda yapılan aramalarda, 380 bin euro daha tespit edildi.

Böylelikle toplamda 2 yolcunun bavullarından 700 bin euro çıkmış oldu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, gümrükte bildirilmeyen nakit paraya geçici olarak el konulurken, iki kişi hakkında mali soruşturma başlatıldı.

380 bin euro daha bulundu: El konuldu, soruşturma başlatıldı

Şüpheliler, polise söz konusu parayı Türkiye'de yapacakları alışverişte kullanmayı planladıklarını söyledi.

Avusturya Maliye Bakanı Magnus Brunner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolcuların yanlarında 10 bin eurodan fazla nakit para bulundurmaları halinde bunu gümrüğe bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.