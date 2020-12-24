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    Avusturyalı otomobil tutkunu koleksiyonuna 80’inci Porsche'sini ekledi

    80 yaşındaki otomobil tutkununun koleksiyonunu görenler hayretler içerisinde kalırken, yaşlı adamın tutkusunun 1972 yılında başladığı belirtiliyor…
    • DHA
    • 24.12.2020 - 11:31
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:34
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    Avusturyalı otomobil tutkunu koleksiyonuna 80’inci Porsche'sini ekledi

    Avusturya’nın başkenti Viyana'da yaşayan 80 yaşındaki Ottocar J, 80’inci kez Porsche marka otomobil satın aldı.

    Bunun ardından Ottocar J, Porsche Topluluk Yönetimi tarafından Porsche amblemini bir kaputun üzerine takmasına izin verilen ilk müşterilerden biri oldu.

    1972’DE BAŞLADI

    Araba koleksiyonu için bir özel bir malikane de inşa eden Ottocar J, çocukluğunda kurduğu hayaline ilk adımı 1972’de sarı renkli 911 E alarak attığını söyledi.

    Otomobil tutkunu Ottocar J, söz konusu lüks marka araç tutkusunun yaklaşık 50 yıl önce aynı marka bir otomobilin yanından geçmesiyle başladığını ifade etti.

    Avusturyalı otomobil tutkunu koleksiyonuna 80’inci Porsche sini ekledi #1

    İNANILMAZ MODELLERİN HEPSİ BİR ARADA

    Öte yandan, tutkusu giderek artan Ottocar J'nin koleksiyonunda şu ana dek 38 adet aynı marka araç bulunuyor.

    Aralarında 8 silindirli nadir motorlu 910, orijinal Fuhrmann motorlu 904 ve beraber hala klasik otomobil yarışlarına katıldığı 917 gibi modeller de yer alıyor.

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    Avusturyalı otomobil tutkunu koleksiyonuna 80’inci Porsche sini ekledi #3

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