Avusturyalı ünlü ressamın en az 100 yıldır kayıp olan tablosu bulundu Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt’in eseri “Bayan Lieser'in portresi” tablosu yaklaşık 100 yıl aradan sonra ortaya çıktı. 50 milyon avro değer biçilen tablo, 24 Nisan’da açık artırmada satılacak.

İHA

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’e ait kayıp olarak bilinen Fraulein Lieser'in portresi, yaklaşık 100 yıl sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulundu.

Bir zamanlar Avusturya'da Yahudi bir aileye ait olan Fraulein Lieser'in portresi, son olarak 1925 yılında halka açık olarak görüldü.

Son olarak 1925 yılında görüldü

Bu tarihten sonra akıbeti bilinmeyen portre, 1960 yılından bu yana da başka bir aileye aitti.

Viyana’da bulunan im Kinsky müzayede evi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tablonun en az 54 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Tablonun bulunmasının “sansasyon” olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu kadar nadir, sanatsal öneme ve değere sahip bir tablo Orta Avrupa sanat piyasasında onlarca yıldır bulunmuyordu" denildi.

24 Nisan'da açık artırmayla satışa çıkarılacak

Söz konusu tablo, 24 Nisan’da Lieser ailesinin yasal varisleri adına açık arttırmayla satışa çıkarılacak. Ancak portre satışa sunulmadan önce Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya ve Hong Kong gibi uluslararası noktalarda sergilenecek.

Eserin İkinci Dünya Savaşı öncesinde ya da sırasında yağmalandığına ya da çalındığına dair herhangi bir kanıt bulunamadığı ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)