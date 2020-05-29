Brezilya’da serebral palsi hastası bir kişi, ayakları ile tuttuğu oyuncak silahla kuyumcu soygununa kalkıştı.

Brezilya'nın Rio Grande de Sul eyaletindeki Canela kasabasında, kas kontrol yetersizliği olarak bilinen “serebral palsi” hastası 19 yaşındaki genç, silahla kuyumcu soymaya çalıştı.

AYAKLARIYLA SİLAH ÇEKTİ

Hastalığı nedeniyle ellerini hareket ettiremeyen genç kuyumcuya ilk önce, “Her şeyi teslim et. Dikkat çekme” yazan bir kağıt verdi.

Ancak, kuyumcunun kendisini dikkate almaması üzerine ayakları ile silah çekti.

Ayağı ile silah çekerek soygun yapan engelli genç

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

O anda mağazada alışveriş yapan bir kişinin polise haber vermesiyle gözaltına alınan gencin, cinayet ve soygundan cezaevinde yatan bir erkek kardeşi olduğu, üzerinde bıçak taşıdığı ve silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soygun hakkında soruşturma başlatan şehir delegesi Vladimir Medeiros, “Başlangıçta, polis karakoluna getirilen unsurlar göz önüne alındığında, özellikle de araştırılmakta olan kişinin fiziksel durumunu kaçış ihtimalinden dolayı da düşünürseniz, imkansız bir suç olacağı düşünülmelidir” dedi.

Kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan şaşırtıcı olayın görüntüleri ise sosyal medyada oldukça dikkat çekti.