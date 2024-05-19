Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 polis adliyeye sevk edildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında gözaltındaki 3 emniyet görevlisi, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

AA

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin devam eden soruşturmada 3 şüpheli polis adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine yargı düğmeye bastı.

Söz konusu soruşturma, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatıldı.

Polisler adliyeye getirildi

Bu kapsamda gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Söz konusu 3 polis, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheli isimlerin ifadeleri alınıyor

Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)