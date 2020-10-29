Dolar
8.3182
0.746%
Euro
9.7609
1.0738%
Altın
1877.14
0.0058%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
502.142
0.7285%
Bitcoin
109836.68
-0.3666%
EXEN Coin
10.96
1.29%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Azerbaycan 27 Eylül'den bu yana saldırıların bilançosunu açıkladı

    Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.
    • AA
    • 29.10.2020 - 13:29
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan 27 Eylül'den bu yana saldırıların bilançosunu açıkladı

    Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’da çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan ordusu tarafından uğradığı saldırıların bilançosunu açıkladı.

    90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

    Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

    Azerbaycan 27 Eylül den bu yana saldırıların bilançosunu açıkladı #1

    Azerbaycan 27 Eylül den bu yana saldırıların bilançosunu açıkladı #2

    Azerbaycan 27 Eylül den bu yana saldırıların bilançosunu açıkladı #3

    Görüş Bildir