Azerbaycan 27 Eylül'den bu yana saldırıların bilançosunu açıkladı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’da çatışmaların başladığı 27 Eylül’den bu yana Ermenistan ordusu tarafından uğradığı saldırıların bilançosunu açıkladı.

90 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 406 ev, 92 apartman ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.