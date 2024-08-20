Azerbaycan, BRICS üyeliği için başvurdu Azerbaycan, BRICS'e üye olmak için resmi başvuruda bulundu.

İHA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan’ın BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Azerbaycan ve Çin arasında Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri imzalanmıştı. Bildirinin 4.5’inci paragrafında Azerbaycan’ın BRICS'e katılma arzusuna yer verilirken, Çin de bu üyelik başvurusunu desteklediğini belirtmişti.

PUTİN: "AZERBAYCAN'IN KATILIMINI DESTEKLİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette kabul edilen ortak bildiride, Rusya'nın Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklediği belirtilmişti.

BRICS

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in isimlerinin bir araya gelmesiyle kurulan ve başlangıçta BRIC olarak bilinen örgüt, 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını aldı. Organizasyon, 2009'dan itibaren her yıl düzenli olarak resmi zirveler düzenleyerek, çok taraflı politikaları koordine eden önemli bir jeopolitik blok haline geldi. Şu anda resmi olarak, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla 9 üyesi vardır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)