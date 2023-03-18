Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan, Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmadı Aliyev, Ermenistan'da intikam isteyen güçlerin baş kaldırdığını gördüklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Terter ilinin Sukavuşan kasabası ile Talış köyünü ziyaret etti.

Aliyev'e, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Arzu Aliyeva da eşlik etti. Talış'ta Nevruz ateşini yakan Aliyev ulusa seslendi.

Azerbaycan halkının bayramını üçüncü yıldır Karabağ'dan kutladığını, bunun büyük mutluluk olduğunu söyleyen Aliyev, kendilerine bu mutluluğu yaşatan kahraman şehitleri saygıyla andığını, kahraman Azerbaycan askerlerini canı gönülden selamladığını belirtti.

"Azerbaycan tarihinin en parlak sayfalarından biri"

Aliyev, 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan halkının uğradığı haksızlıkları, arabulucu devletlerin, sorunu çözmek yerine dondurma girişimlerini hatırlatarak, ülkenin hakkını savaş meydanında, kan dökerek iade ettiklerini kaydetti.

2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Azerbaycan tarihinin en parlak sayfalarından olduğunu vurgulayan Aliyev, şöyle devam etti:

"Ermenistan ders çıkarmadı, intikam isteyenler var"

Maalesef Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmadı. Ermenistan'da intikam isteyen güçlerin baş kaldırdığını görüyoruz. Yine Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarında bulunuyorlar. Ermenistan yönetimini bu kirli işlerden kaçınması konusunda uyarıyoruz.



Ermenistan'ın arkasında duran bazı ülkelere de işte buradan, işgalden kurtardığımız Talış köyünden bu kirli işlere son vermesi için uyarıda bulunuyoruz. Hiçbir dış güç, Azerbaycan devletinin ve halkının iradesini etkileyemez.

"Ermenistan'ın hamileri, enformasyon savaşı ilan etti"

Aliyev, Ermenistan ve destekçilerinin işgal döneminde Azerbaycan'ı müzakerelerle yormak ve işgali kabullenmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti ve ekledi:

Şimdi Azerbaycan, kendi topraklarını özgürlüğe kavuşturduktan sonra bize karşı ne kadar haksız adım atılıyor ve ne kadar kirli iş yapılıyor. Ermenistan'ın hamileri, Ermenistan'ın saldırı politikasına ortak olan ülkeler, bize karşı enformasyon savaşı ilan ettiler.

"İkiyüzlü ülkeler sonucun ne olacağını bilsinler"

Bir zamanlar Azerbaycan'ı tehdit eden Ermenistan yönetiminin bugün, "bırakın 29 bin kilometrekarelik (Ermenistan'ın yüzölçümü) topraklarımızda yaşayalım" dediğini hatırlatan Aliyev, şunları söyledi: