Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Trump telefonda görüştü

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Donald Trump'ı arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını belirtti.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini kaydetti.

Trump ise tebriklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti, ABD-Azerbaycan arasındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların önemine dikkati çekti.