Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ'da yaşayan Ermeniler hakkında açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin haklarının ülke mevzuatı ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altında olacağını söyledi.

İHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü'ye gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Yuri Kim ile ABD Dışişleri Bakanlığının Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Louis Bono'yu kabul etti.

Yüzlerce askeri teçhizat, mühimmat ve askeri malzemeye el konuldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde uygulanan terörle mücadele tedbirleri sonucunda ortaya çıkan mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Görüşmede, yüzlerce askeri teçhizat, mühimmat ve askeri malzemeye el konulduğunu vurgulayan Aliyev, toplanan silah ve askeri teçhizata Azerbaycan’da akredite yabancı ülkelerin askeri temsilcileri ile BM Mukim İrtibat Bürosu temsilcisinin de baktığını söyledi.

"Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin hakları güvence altına alınacak"

Yasadışı Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarıldığını söyleyen Aliyev, terörle mücadele operasyonu sırasında sivil halkın zarar görmediğini, sadece yasadışı Ermeni silahlı güçlerine ait askeri hedeflerin vurulduğunu kaydetti.

Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların haklarına değinen Aliyev, Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke mevzuatı ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurguladı.

Azerbaycan'ın temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni sakinlerinin temsilcileri arasında yeniden entegrasyon konuları hakkında diyalog yürütüldüğünü ifade eden Aliyev, bölgedeki altyapının restorasyonu ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Azerbaycan'ın Ermeni vatandaşlara insani yardım gönderdiğinin altını çizen Aliyev, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliğinin yürütüldüğünü ve Bakü'nün BM Mukim İrtibat Bürosunun yakın gelecekte Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine bir ziyareti düzenlemeye hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca, bölgede istikrarın sağlanması ve Karabağ’daki Ermenilerle diyaloğun önemi vurgulandı.

Azerbaycan'ın başlattığı operasyon

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.

Operasyonda, 192 Azerbaycan askeri ile 1 sivil şehit olmuş, 511 asker ile 1 sivil de yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)