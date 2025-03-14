Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Fransa, Ermenistan'ı yeni bir savaşa sürüklüyor

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapmasına karşı bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.

ABD VE FRANSA MEDYASINA YÜKLENDİ

Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi "yalan haber yayımlayan" kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarının nedenini ise "Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler." şeklinde açıkladı.

"ERMENİSTAN'A GÜVENİMİZ SIFIRDIR"

Ermenistan'ın işgali nedeniyle Azerbaycan halkının çektiği zorlukları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır. O yüzden onların söylediklerine inanmıyoruz. Onların dediklerinin bizim için hiçbir önemi yok. Belgelere, yazılı evraklara ihtiyacımız var. Anayasalarında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının olmamasını istiyoruz. AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerekiyor."

"FRANSA VE MACRON ERMENİSTAN'I YENİ BİR SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR"

Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine dikkati çekerek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı. Bugün Ermenistan'a, başka yerlerde ihtiyaç duyulabilecek Sezar obüsleri gönderiliyor. Eğer barış istiyorlarsa buna gerek yok." dedi.