Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mamedyarov görevden alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.

Azerbaycan sınırında Ermenistan'ın saldırıları sonrası 11 Azerbaycan askeri şehit olmuş, karşı saldırılarla birçok Ermeni askeri nokta vurulmuştu.

İki ülke arasında gerilimin arttığı günlerde ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov eleştirilere maruz kalmıştı.

"DIŞİŞLERİ NE YAPIYORDU"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan saldırılarının ardından toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, Dışişleri bakanına ulaşamadığını ifade ederek, "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov’a sordum" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN İSTİFA ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı. Mamedyarov'dan boşalan koltuğa Ceyhun Bayramov'un getirildiği belirtildi.