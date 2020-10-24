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- Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Gubadlı istikametinde ilerleyen Ermeni savaş uçağı, Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından vuruldu.
- AA
- 24.10.2020 - 14:57
- Güncelleme : 24.10.2020 - 15:39
İşgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycan ordusunun nokta atışı operasyonları devam ediyor.
Son olarak Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdü.
ERMENİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.
HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ VURDU
Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.
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