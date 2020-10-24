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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

    Gubadlı istikametinde ilerleyen Ermeni savaş uçağı, Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından vuruldu.
    • AA
    • 24.10.2020 - 14:57
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 15:39
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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

    İşgalci Ermenistan'a karşı Azerbaycan ordusunun nokta atışı operasyonları devam ediyor.

    Son olarak Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdü.

    ERMENİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

    HAVA SAVUNMA GÜÇLERİ VURDU

    Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.

    Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor ViDEO

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