Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalindeki 4 köyü geri istiyor Bakü'den yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 köy, tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir" denildi.

AA

Azerbaycan'ın, Ermenistan'dan köy talebinde bulundu.

İşgal altında tutulan 4 köyün geri verilmesi istendi. Söz konusu köylerin, tartışmasız biçimde Bakü'ye ait olduğu vurgulandı.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, komisyonların bugüne kadar 7 kez bir araya geldiği belirtildi.

Ermeni kamuoyunda yanlış haberler yer alıyor

Mevcut aşamada sınır belirleme için düzenleyici ve yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Son dönemde Ermenistan medyasında Azerbaycan'ın Ermenistan'ın 31 köyüne ait arazileri işgal altında tuttuğuna dair yanlış haberlerin yayınlandığı hatırlatılan açıklamada, "sınırlar belirlenene kadar Ermenistan'ın 31 köyüne ait arazilerin 'işgal altında tutulduğunu' söylemek tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

"4 köy tartışmasız Azerbaycan'a ait"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav olmayan 4 köy (Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı) tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir.



Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) geri verilmesi konusu sınırları belirleme süreci kapsamında çözülecektir.

Ermenistan işgali

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar illerin yanı sıra Gazah ilinin 7, Nahçıvan'ın 1 köyünü de işgal etmişti.

2. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar iller işgalden kurtarılmış, 4'ü eksklav olan 8 köy ise Ermenistan'ın kontrolünde kalmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)