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    Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı

    Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.
    • AA
    • 06.10.2020 - 18:14
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    Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı

    Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan safında yer alan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz konuşmalarını paylaştı.

    SURİYE VE IRAK'TAN GELEN PKK'LILAR KARABAĞ'DA SAVAŞIYOR

    Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Suriye ve Irak’tan gelen PKK bağlantılı teröristlerin Karabağ’da Ermenistan adına savaştığı belirtildi.

    Servis, söz konusu teröristlerin telsiz konuşmalarına ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamayla birlikte ses kayıtlarını da paylaştı.

    Suriye ve Irak'tan Ermenistan'a giden PKK/YPG'li teröristlerin ses kaydı- İZLE

    TELSİZ KONUŞMALARINDA ERMENİLERİN ÇOK SAYIDA ZAİYAT VERDİĞİ SÖYLENİYOR

    Teröristlerin, Ermenistan tarafında çok sayıda zayiat yaşandığını ifade ettikleri konuşmalarda, Karabağ’da Türk askerlerinin bulunmadığı ve Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) etkili olduğu söyleniyor.

    Azerbaycan, Karabağ da Ermenistan için savaşan PKK lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı #1

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