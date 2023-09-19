Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni halkı için insanı koridor oluşturdu Terörle mücadele operasyonu başlatılmasının ardından Karabağ’daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğu açıklandı.

İHA

Azerbaycan, Karabağ için bir kez daha harekete geçti.

Ermenistan işgalinden 2020 yılında kurtulan Karabağ'da, Azerbaycan'ın barış yanlısı tavrı karşısında Ermeni provokasyonları devam etti.

Bölgede tansiyonu yükselten provokatif eylemler sonrasında Azerbaycan ordusu harekete geçti.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni varlığını sonlandırmak adına operasyon başlattı.

Azerbaycan Ermeni halkına SMS yoluyla uyarı mesajı gönderdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yalnızca meşru askeri tesislerin ve askeri altyapının nokta atışlarıyla imha edildiği belirtildi.

Bölgedeki Ermeni halkın askeri tesislerden uzak durması ve Ermeni silahlı güçlerine destek vermemesi konusunda kısa mesajla (SMS) bilgilendirildiği aktarılırken, hoparlörlerle uyarılar yapıldığı aktarıldı.

Ermeni halkının ihtiyaçları karşılanacak

Uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak Azerbaycan tarafından sivil alanların güvenliğinin sağlanacağı kaydedildi.

Ayrıca, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımların sağlanacağı, içme suyu ve yiyecek gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı kaydedildi.

İnsani koridor oluşturuldu

Karabağ’daki Ermeni nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesinin sağlaması amacıyla Laçın yolu üzerinde ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulduğu duyuruldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)