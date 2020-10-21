Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da durdurulamaz ilerleyişini sürdürüyor...

Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir müjdeli haber daha verdi.

ALİYEV, ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILAN KÖYLERİ BİR BİR DUYURDU

Aliyev, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.