Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR GERİ ALINIYOR

Azerbaycan askerleri, cephe hattının farklı noktalarında birkaç stratejik tepeyi de Ermeni güçlerinden temizledi.

Azerbaycan ordusu dün ise Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.