Dolar
7.7728
0.1056%
Euro
9.1606
0.1278%
Altın
1914.97
0.083%
Borsa
1168.57
0.6771%
G. Altın
478.354
0.1264%
Bitcoin
83283.18
-0.5126%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C
    Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan ordusu Cebrail ilinin 3 köyünü daha işgalden kurtardı

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.
    • AA
    • 06.10.2020 - 13:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köyleri ile çeşitli yönlerde birkaç stratejik tepeyi işgalden kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu sürüyor. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

    Azerbaycan

    İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR GERİ ALINIYOR

    Azerbaycan askerleri, cephe hattının farklı noktalarında birkaç stratejik tepeyi de Ermeni güçlerinden temizledi.

    Azerbaycan ordusu dün ise Cebrail kent merkezini ve 9 köyü işgalden kurtarmıştı.

    Azerbaycan

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir