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- Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
- DHA
- 27.09.2020 - 15:01
Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırı başlatmıştı.
Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Ermeni mevzilerini havadan vurmaya başladı.
AZERBAYCAN, KONTROL ALTINA ALINAN KÖYLERİ DUYURDU VE HAVA SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.
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BAYKAR SİHA'LARI, ŞİMDİ DE ERMENİLERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde Azerbaycan ordusunun, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larıyla Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdığı görüldü.