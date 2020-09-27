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    Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

    Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

    Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 15:01
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    Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yönelik saldırı başlatmıştı.

    Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Ermeni mevzilerini havadan vurmaya başladı.

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    Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

    Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini vurdu- İZLE

    BAYKAR SİHA'LARI, ŞİMDİ DE ERMENİLERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

    Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

    Paylaşılan görüntülerde Azerbaycan ordusunun, Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larıyla Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdığı görüldü.

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