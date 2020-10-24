Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurdu

İHA'ların, Ermenistan ordusuna ait araçları imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'a ait hedefleri imha etmeyi sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

ERMENİ HEDEFLERİ VURULDU

İnsansız Hava Araçları ile (İHA) düzenlenen operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait ekipmanlar, tanklar ve diğer askeri araçlar yok edildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor ViDEO