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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurdu
İHA'ların, Ermenistan ordusuna ait araçları imha ettiği görüntüler paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 10:22
Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'a ait hedefleri imha etmeyi sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.
ERMENİ HEDEFLERİ VURULDU
İnsansız Hava Araçları ile (İHA) düzenlenen operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait ekipmanlar, tanklar ve diğer askeri araçlar yok edildi.
OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR
Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonların Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor ViDEO