Azerbaycan Ordusu, Karabağ'ın Hadrut bölgesinde silahlı Ermeni çetelerine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan görüntüler paylaşıldı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesi sonrası işgal edilen topraklarını geri alırken, halen bölgede direniş gösteren Ermeni çetecilere yönelik operasyon başlattı.

KİMİ KAÇTI, KİMİ TESLİM OLDU

Ermeni ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalar, halen direnen bazı Ermeni askerlerin kaçarak bıraktığı sığınakları ve ormanda gizlenen, eylem hazırlığındaki bir grup Ermeni askerin Hadrut'ta Azerbaycan ordusuna teslim oluşu da Azerbaycan askerleri tarafından görüntülendi.

Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da Ermeni çetelerine yönelik operasyonu-Video