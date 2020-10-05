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    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığını açıkladı.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 18:39
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    Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İKMAL SIKINTI YAŞAYAN ERMENİ ASKERLER KAÇIYOR

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı.

    EKİPMANLARINI ARKALARINDA BIRAKTILAR

    Açıklamada, “Hadrut'ta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 3'üncü Alayı'na bağlı askerler savunma alanında silah, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. 3'üncü Alay askerleri savunma mevzilerinden ayrıldı. Aynı zamanda askeri birliğin şoförleri askeri araç ve ekipmanı atarak savaş alanından kaçtı" denildi.

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