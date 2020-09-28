Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçuşları durdurdu

Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik hukuk dışı saldırısı sonrası Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı harekat sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı bugün imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

UÇUŞLARA KISITLAMA

Öte yandan Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.