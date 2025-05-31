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Azerbaycan ve Çin arasında vizesiz seyahat anlaşması

Azerbaycan ve Çin arasında vizesiz seyahat anlaşması Azerbaycan Milli Meclisi, Çin ile karşılıklı vize muafiyeti getiren anlaşmayı kabul etti. Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle geçen anlaşma, umuma mahsus pasaport sahiplerinin iki ülke arasında vizesiz seyahat etmesini sağlayacak.