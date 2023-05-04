Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerleme ABD'yi memnun etti Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AA

ABD, pazar günü başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile pazartesi günü bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı, Beyaz Saray'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın müzakerelerde kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve devam eden diyalogu teşvik ediyoruz" ifadesini kullanan Sullivan, sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın her iki ülke ve bölge için fırsatlar açacak bir anahtar olacağını kaydetti.