Azerbaycan ve Türk askerleri birlikte eğitim yaptı

Bakanlık,“ Tatbikat etabında birlikler, farklı özellikteki arazilerin bulunduğu alandan geçerek, silahlar ve zırhlı araçlar kullanarak karşı saldırı operasyonları organize etme ve yürütme, göreceli düşmanın insan gücüne ve muharebe araçlarına yönelik önleyici saldırılarda bulunma, ayrıca stratejik açıdan faydalı bölge ve hudutları kurtarma konusundaki askeri eğitim görevlerini tamamladı. Askeri birlikler, üst düzey profesyonellik sergileyerek belirlenen görevleri başarıyla yerine getirdi.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Azeri askerlerin Bakü ve Nahçıvan ’ da Türk askerlerle etkileşim halinde gerçekleştirdikleri tatbikatta karşı saldırı ve ‘stratejik açıdan faydalı bölgeleri kurtarma’ alışkanlıklarını pekiştirdikleri belirtildi.

PLANLI EĞİTİM OLDUĞU VURGULANMIŞTI

Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla gerçekleşen ortak tatbikatın Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin tırmanmasından sonra 29 Temmuz’da başladığı belirtilen açıklamada, bu çalışmanın planlı eğitim olduğu vurgulanmıştı.

İki ülkenin hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşen ortak tatbikatta iki tarafın askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.