Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına 'İti Kovan' adını verdi

Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'ın lisanslı ürettiği İHA'ya 'İti Kovan' ismi verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın "Ermenistan güçlerini iti kovan gibi kovuyoruz" ifadeleri akıllara geldi.

Dağlık Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak üzere çatışmalara dahil olan Azerbaycan, İHA'ları ile gündemden düşmüyor.

Türkiye'den aldığı İHA'ların yanında, İsrail üretimi kamikazelerin de damgasını vurduğu çatışmalarda Azerbaycan, kamikaze İHA'ların bir bölümünü lisanslı üretiyor.

YENİ İHA'NIN ADI 'İTİ KOVAN'

Azerbaycan ordusu, yeni üretilen Orbiter 1K kamikaze İHA'lara 'İti Kovan' ismini verdi.

İHA'ya verilen 'İti Kovan' ismi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerine büyük darbe vurduklarını söylerkenki ifadelerini anımsattı.

Aliyev: Ordumuz Ermenileri iti kovar gibi kovuyor VİDEO



"ORDUMUZ, İŞGALCİ ERMENİLERİ İTİ KOVAR GİBİ KOVUYOR"

Aliyev, "Biz gösterdik kim kimdir. Ordumuz işgalci Ermenileri, iti kovar gibi kovuyor. Sen kimsin bize şart koyuyorsun? Şimdi koy, görelim bakalım.” ifadelerini kullanmıştı.