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    Azerbaycan’da, Ağdam ve Şuşa'ya otobüs seferleri başladı

    Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Ağdam ve Şuşa şehirlerine, düzenli otobüs seferleri başladı. İlk otobüsler, başkent Bakü’den yola çıktı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 14:01
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    Azerbaycan’da, Ağdam ve Şuşa'ya otobüs seferleri başladı

    Azerbaycan’da, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam ve Şuşa şehirlerine düzenli otobüs seferleri başladı.

    İlk otobüsler başkent Bakü’den yola çıkarken, bugünden itibaren Bakü-Şuşa, Bakü-Ağdam, Ahmedbeyli-Şuşa, Füzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa ve Berde-Ağdam bölgelerinden düzenli olarak seferler düzenlenecek.

    Otobüs seferlerinin Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde ise 2 kez yapılacağı öğrenildi.

    UÇAK SEFERLERİ İLE EŞ ZAMANLI DÜZENLENECEK

    Füzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa arasındaki otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

    ÖZEL EĞİTİMLİ ŞOFÖRLER GÖREV ALACAK

    Şu anki aşamada mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesi nedeniyle Azerbaycan halkı, Karabağ’a sadece özel eğitimli şoför ve gözetmenler eşliğinde otobüsler ile seyahat edebilecek.

    Azerbaycan’da, Ağdam ve Şuşa'ya otobüs seferleri başladı VİDEO

    AYNI GÜN İÇERİSİNDE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAK

    Karabağ’ın Ağdam ve Şuşa kentlerine giden kişiler, mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek. Ziyaretçiler güvenlik önlemleri nedeniyle gittikleri gün geri dönecek.

    YILDA BİR DEFA ŞARTI

    Güvenlik ve yoğun talep nedeniyle ilk aşamada işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşa kentlerine gitmek isteyen kişiler, her kente yılda bir defa olmak şartıyla seyahat edebilecek. Yakın bir zamanda yabancı uyruklu kişilerin de otobüs seferlerinden yararlanabileceği öngörülüyor.

    Azerbaycan’da, Ağdam ve Şuşa ya otobüs seferleri başladı #1

    Azerbaycan’da, Ağdam ve Şuşa ya otobüs seferleri başladı #2

    Azerbaycan’da, Ağdam ve Şuşa ya otobüs seferleri başladı #3


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