Azerbaycan'da Askeri Ganimet Parkı açıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirdiği askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yaptı.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Askeri Ganimet Parkı'nın açılışını yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sergilenen askeri araçlar hakkında bilgi aldı.

Aliyev, başkent Bakü'deki parkta incelemelerde bulunduktan sonra savaştaki kahramanlıkları nedeniyle ödüllendirilen askerlerle bir araya geldi.

300'DEN FAZLA ASKERİ TEÇHİZAT SERGİLENİYOR

Ocak ayında temeli atılan ve 5 hektarlık bir alanı kaplayan parkta, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmı sergileniyor.

Bunların aralarında tank, askeri aracı, topçu bataryası, uçaksavar füzesi sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları dahil olmak üzere 150’ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat parkta sergileniyor.

İSKENDER-M FÜZESİNİN KALINTILARI DA YER ALIYOR

Parkta sergilenenler arasında, Azerbaycan’ın savaştan sonra başkent Bakü’de düzenlediği askeri geçit töreninde yer alan Ermenistan ordusuna ait 2 bin askeri aracın plakasından oluşan "Karabağ Azerbaycan'dır!" yazısının bulunduğu duvarın yanı sıra Ermenistan ordusunun Şuşa’ya attığı "İskender-M" füzesinin kalıntıları da yer alıyor.

Askeri Ganimet Parkı VİDEO