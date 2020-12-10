Azerbaycan'da askeri geçit töreni düzenlendi

Erdoğan ve Aliyev'in katıldığı törende, Ermenistan ordusunun araçları sergilendi.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende konuşma yaptı.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN ARAÇLARI SERGİLENDİ

Konuşmaların ardından askerlerin ve askeri araçların geçişi başladı. Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar da yer aldı.

TÜRK ASKERİ TÖRENDE

Azerbaycan askerinin yanı sıra Türk komando birlikleri geçit törenindeydi. Erdoğan ve Aliyev, askerlerin geçişini izledi.

Azerbaycan'da geçit töreninde Ermenistan ordusunun araçları sergilendi ViDEO

İHA VE SİHA'LAR GÖSTERİLDİ

Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'ndaki törende ayrıca Bayraktar İHA ve SİHA'lar da yer aldı.

Azerbaycan ordusuna ait helikopter ile savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi. Öte yandan gösteri uçakları gökyüzünü adeta süsledi.

ALİYEV VE ERDOĞAN'IN MESAJLARI

İlham Aliyev, törendeki konuşmasında Karabağ operasyonu sırasında Türkiye'nin desteğine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarıldığını ancak bunun mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Bakü'de bugün ilk olarak Azerbaycan'ın merhum üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulundu.

Erdoğan ve Aliyev, buradaki anıt defterini imzalamasının ardından tören alanına geçti.