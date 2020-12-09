Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Bakü'de tören için provalar yapıldı. Hazırlıkları izleyenler, "Türk askerleriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Azerbaycan'da yarın düzenlenecek askeri geçit töreni sabırsızlıkla bekleniyor.

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi.

BAKÜ'DE AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BAYRAKLARI

Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor.

Azerbaycanlılar yarın yapılacak askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor ViDEO

BAYRAKTAR TB2'LER SERGİLENECEK

Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar da törende sergilenecek.

Azerbaycan'da askeri geçit töreni hazırlığı FOTO GALERi

ELE GEÇİRİLEN ZIRHLI ARAÇLAR TÖRENDE OLACAK

Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da sergilenecek.

Alanın üzerinden geçecek savaş uçakları, havada duman izi ile Azerbaycan bayrağının renklerini çizecek, helikopterlerden ise Türk ve Azerbaycan bayrakları açılacak.

ERDOĞAN TÖRENİN ONUR KONUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene onur konuğu olarak katılacak.

Burada konuşma yapması öngörülen Erdoğan, İlham Aliyev'le askerlerin geçişini izleyecek.

Törende, Azerbaycan askerlerinin yanı sıra bordo bereli Mehmetçik de yer alacak.

"TÜRK ASKERLERİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilecek tören için yapılan son provaları, vatandaşlar da izledi.

Provayı izleyenlerden Fidan Kurbanova, Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçları gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ermenistan ordusunu mağlup eden Azerbaycan askerleriyle gurur duyduğunu belirten Kurbanova, "Allah askerlerimizi korusun. İyi ki varlar. Yarın kardeş ülkemiz Türk askerleri de burada olacak. Onlarla gurur duyuyoruz. Yarın, onları büyük gururla izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

"ERMENİSTAN'A BUNU YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Mehriban Halilova da "Şehitlerimizin önünde eğiliyorum. Bu sevinci bize yaşattığı için Cumhurbaşkanımızı alkışlıyorum. Yarın Erdoğan da gelecek. Hoş gelip sefalar getiriyor. Onun da başımızın üstünde yeri var. Araçları görüp çok sevindim. Ermenistan ordusuna bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Aslında 1992'de bize yaşattıkları zulmün yanında bu aslında hiçbir şey." diye konuştu.

"ZOR GÜNÜMÜZDE BİZİMLE OLDULAR"

Provayı çocuklarıyla izleyen Samire Abdullayeva da duygularını, "Ermenilerin bırakıp kaçtığı tüm araçlar önümüzden geçti. Yarın da geleceğiz. Bugünü sabırsızlıkla bekliyorduk. Askerlerimizle gurur duyuyoruz. Allah Türkleri korusun. Zor günümüzde bizimle oldular. Gerçek kardeşlerimiz olduklarını gösterdiler." sözleriyle ifade etti.