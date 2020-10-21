Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 63 sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 63 kişi hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 21 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

ERMENİ SALDIRILARINDA 63 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Buna göre, söz konusu dönemde 63 sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

ATEŞKES SONRASI ÇATIŞMALAR DURMADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un, bugün görüşmeler gerçekleştirmek üzere bir kez daha Rusya’nın başkenti Moskova’ya gittiği bildirildi.