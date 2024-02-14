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Azerbaycan'da hükümet istifa etti: Yeni hükümet belirlenecek

Azerbaycan'da hükümet istifa etti: Yeni hükümet belirlenecek Azerbaycan'da hükümet, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etti.