Azerbaycan'da ilk seçim sonuçları! İlham Aliyev rakiplerine fark attı Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı..

AA & Ensonhaber

Kardeş ülke Azerbaycan'da seçim heyecanı yaşanıyor..

Milyonlarca vatandaş, sandığa giderek kararını verdi.

7 adayın yarıştığı seçimde, 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetecek olan isim belli olacak..

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu seçimde yeniden aday oldu.

Yaklaşık 6,5 milyon seçmen, sabah 08.00'de sandık başına gitti.

Oy verme işlemi akşam saat 19.00'da sona ererek sayım işlemine başlandı.

ilk sonuçlar: Aliyev oyların yüzde 93.9'unu aldı

Azerbaycan'da sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93.9'unu aldı..