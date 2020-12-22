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    Azerbaycan'da şehit, gazi ve yakınlarının borçları silindi

    Azerbaycan'da şehit, gazi ve yakınlarının borçları silindi

    Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için verilen mücadelede şehit ve gazi olan askerler ile yakınlarının kredi borçları silindi.
    • AA
    • 22.12.2020 - 12:25
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:53
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    Azerbaycan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, şehit olan 830 askerin bankalara olan borçlarının faizleri ile silindiği belirtildi.

    GAZİLERİN DE SİLİNDİ

    Açıklamada, 286 şehit yakını ile 1323 yaralı asker, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının silindiği kaydedildi.

    ERMENİSTAN YENİLGİYE UĞRATILDI

    Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

    Azerbaycan ordusu savaşta 2 bin 800'den fazla şehit vermişti.

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