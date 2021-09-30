2’nci Karabağ Savaşı şehitlerinin çocuklarına, Türkiye'de eğitim desteği veriliyor. 200'e yakın öğrencinin masrafı, Türk iş insanları tarafından karşılanacak.

Azerbaycan'daki Türk iş adamları kuruluşu, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği’nin (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycanlı milletvekili Ramil Hasan, 'Tek millet, tek yürek' girişimini başlattı.

Bu çerçevede 25 şehit çocuğu için Sivas Üniversitesi’nde eğitim olanağı sağlandı.

200 ÖĞRENCİNİN YÜZÜ GÜLECEK

2’nci Karabağ Savaşı şehitlerinin çocuklarının üniversite, barınma ve diğer masrafları TÜİB tarafından karşılanacak.

Türkiye’ye eğitime gönderilen şehit çocukları için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Yaklaşık 2 bin şehit ailesi ile görüşülürken 200'e yakın öğrencinin eğitim için Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.

Öğrencilere sadece Türkiye'ye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gönderilerek destek verilecek.

Azerbaycan'da Türk iş insanlarından şehit çocuklarına destek ViDEO