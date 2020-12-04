Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitler için ibadethanelerde törenler düzenlendi.

Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonunda şehit düşen Azerbaycanlı askerler için ülkedeki camilerde ve diğer ibadethanelerde törenler düzenlendi.

Cami, kilise ve sinagoglarda, yürütülen operasyonda şehit olan askerler için dualar edildi.

AZERBAYCANLI ŞEHİT ASKERLER İÇİN DUA

Bakü ve ülkenin diğer bölgelerindeki camilerde bir araya gelen Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim okudu, şehitler için dua etti.

Başkentteki Jen Mironosits Ortodoks kilisesi, Kutsal Meryem Ana Katolik kilisesi ile Gence'deki Aleksandr Nevski Ortodoks kilisesinde ve Aşkenaz sinagogunda da şehitler için dua edildi.

Azerbaycan'daki camilerde şehitler için dua edildi ViDEO









ŞEHİTLER ANILDI

Bakü Haydar Camisi'nde ise din adamlarının katılımıyla vahdet namazı kılındı. Azerbaycan'ın dini lideri Şeyhülislam Allahşükür Paşazade'nin kıldırdığı namaz sonrasında dualar edilerek şehitler anıldı.

2 BİN 783 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıklamıştı.





İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, imzaladığı ateşkes gereği işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer'i boşaltmıştı.



