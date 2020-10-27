Azerbaycan'ın 'İti Kovan'ı kamufle edilmiş Ermeni zırhlısını vurdu

Karabağ'da kamufle olan Ermenistan zırhlılarını tespit eden kamikaze İHA İti Kovan'ın, vurma anına dair net görüntüler ortaya çıktı. Anın fotoğrafı, kamikaze İHA'ların başarısını göz önüne serdi.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere Ermenistan'a karşı cephe mücadelesini sürdüren Azerbaycan, gücünü sahada gösteriyor.

Güçlü ordusu ve envanteri ile işgalci Ermenistan devletinden birkaç adım önde olan Azerbaycan'ın "İti Kovan" ismi verdiği kamikaze İHA'ları da hedeflerini başarıyla imha ediiyor.

Karabağ'da zırhlılarını kamufle eden Ermeni askerlerini hedef alan kamikaze İHA'ların en net görüntüsü de ortaya çıktı.

HEDEF BAŞARIYLA VURULDU

İHA'ların tespit ettiği kamuflajlı Ermenistan zırhlısının vurulma anına ait fotoğraf, 'İti Kovan'ın başarısını göz önüne serdi.