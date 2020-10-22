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Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği tanklar
Ermenistan tanklarına ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 22.10.2020 - 12:59
- Güncelleme : 22.10.2020 - 12:59
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için etkili operasyonlarına devam ediyor.
İnsansız Hava Araçları (İHA), belirlenen hedefleri tam isabetle vururken, Ermenistan askerleri arkalarına bakmadan kaçıyor.
Son olarak Ermeni unsurları, tank ve mühimmatları bırakarak kaçmak zorunda kaldı.
ERMENİSTAN'IN TANKLARI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen tanklara yer verdi.
Azerbaycan'ın Karabağ cephesinde ele geçirdiği tanklar ve mühimmatlar ViDEO