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    Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği tanklar

    Ermenistan tanklarına ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 12:59
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 12:59
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    Azerbaycan'ın Karabağ'da ele geçirdiği tanklar

    Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için etkili operasyonlarına devam ediyor.

    İnsansız Hava Araçları (İHA), belirlenen hedefleri tam isabetle vururken, Ermenistan askerleri arkalarına bakmadan kaçıyor.

    Son olarak Ermeni unsurları, tank ve mühimmatları bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

    ERMENİSTAN'IN TANKLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ele geçirilen tanklara yer verdi.

    Azerbaycan'ın Karabağ cephesinde ele geçirdiği tanklar ve mühimmatlar ViDEO

    Azerbaycan ın Karabağ da ele geçirdiği tanklar #1

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