Azerbaycan'ın önceliği savunma ve Karabağ'ın imarı

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Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Azerbaycan'ın 2025 devlet bütçesine ilişkin Milli Meclis'te yapılan görüşmelerde konuştu.

Gafarova, ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi, silahlı kuvvetlere sağlanan maddi ve teknik desteğin daha da geliştirilmesi, sosyal güvenlik, eğitim, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların geri dönüşünün, 2025 devlet bütçesinin öncelikleri arasında olacağını söyledi.

GELİR VE GİDERLER REKOR DÜZEYDE

Devlet bütçesinin hem gelir hem de gider açısından rekor düzeyde olduğunu söyleyen Gafarova, "Gelirlerin 38,3 milyar manat (22,64 milyar dolar), giderlerin ise 41,4 milyar manat (24,35 milyar dolar) olması öngörülüyor" dedi.

Gafarova, "Ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi, silahlı kuvvetlere sağlanan maddi ve teknik desteğin daha da geliştirilmesi, sosyal güvenlik, eğitim, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların geri dönüşü 2025 devlet bütçesinin öncelikleri olacaktır" diye konuştu.