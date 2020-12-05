Dağlık Karabağ zaferinin ardından, Azerbaycan bölgeye tekrar yerleşmeye başladı. Minik bir kızın, Dağlık Karabağ'daki bölgelerin gerçek isimlerini saydığı görüntüler hayranlıkla izlendi.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesi, Azerbaycan ordusunun başarısıyla özgürlüğüne kavuştu.

Aylar süren çatışmaların ardından Azerbaycan, kendi toprakları olan Dağlık Karabağ'ı Ermenilerden geri almıştı.

Azerbaycan'da halk, Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasını büyük bir sevinçle karlışamıştı.

ZAFERİN ARDINDAN MİNİK KIZIN SEVİNCİ

Karabağ zaferinin ardından minik Azerbaycanlı kızın bu görüntüleri de çok konuşuldu.

Büyük bir sevinç yaşayan Azerbaycanlı minik kız, Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerin gerçek isimleri saydı.

Azerbaycanlı minik kız, kurtarılan bölgelerin gerçek ismini saydı VİDEO



ELİNİ YUMRUK YAPARAK, İSİMLERİ SAYDI

Ermenistan tarafından adı değiştirilen Zengilan, Ağdam, Cebrayıl gibi bölgelerin adlarını elini yumruk yaparak söyleyen kız çocuğu, sevimliliğiyle görenlerin yüzünü güldürdü.