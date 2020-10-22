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Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini ağlayarak verdi

Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini ağlayarak verdi

Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini gözyaşları içerisinde duyurdu. Mövsümova, 15 yıldır bu haberi vermek için yaşadığını söyledi.