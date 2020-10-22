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    Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini ağlayarak verdi

    Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini ağlayarak verdi

    Azerbaycan'da TV spikeri olan Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtuluş haberini gözyaşları içerisinde duyurdu. Mövsümova, 15 yıldır bu haberi vermek için yaşadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 11:01
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    İşgalci Ermeni güçleri tarafından el konulan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan'ın güçlü ordusu sayesinde kurtarılmaya devam ediyor.

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakları için mücadelesini sürdürürken cepheden sevinçli haberler de geliyor.

    Azerbaycan, son olarak Zengilan kentini de Ermenistan işgalinden kurtardığını duyurdu.

    SEVİNÇLİ HABERİ, AĞLAYARAK SUNDU

    ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini ağlayarak verdi VİDEO

    "15 YILDIR BU HABERİ SESLENDİRME ARZUSUYLA YAŞADIM"

    Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.

    Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan ın kurtuluş haberini ağlayarak verdi #1

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