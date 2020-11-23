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    Aziz Sancar'dan ailesi Ermenistan tarafından katledilen Hatice'ye eğitim yardımı

    ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıda ailesini kaybeden Hatice Şahnezerova'nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.
    • AA
    • 23.11.2020 - 10:51
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    Aziz Sancar'dan ailesi Ermenistan tarafından katledilen Hatice'ye eğitim yardımı

    Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre, Aziz Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi.

    HESABA BAĞIŞ YAPTI

    Haberde, Sancar'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında anne, baba ve kardeşini kaybeden 3 yaşındaki Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.

    Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, Gence'ye 2 kez füze saldırısı düzenlenmiş, bu saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirmişti.

    ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ KAYBETTİ

    17 Ekim'deki saldırıda Hatice enkazdan yaralı kurtarılmış, annesi, babası ve 1,5 yaşındaki kız kardeşi ise hayatını kaybetmişti.

    Hatice

    Hatice

    Hatice

    Aziz Sancar dan ailesi Ermenistan tarafından katledilen Hatice ye eğitim yardımı #4

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