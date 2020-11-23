Aziz Sancar'dan ailesi Ermenistan tarafından katledilen Hatice'ye eğitim yardımı

ABD'de yaşayan Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Aziz Sancar, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği saldırıda ailesini kaybeden Hatice Şahnezerova'nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) yer alan habere göre, Aziz Sancar'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine Ermenistan tarafından atılan füzelerle ilgili haberlerden etkilendiğini, savaşta mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi.

HESABA BAĞIŞ YAPTI

Haberde, Sancar'ın, Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında anne, baba ve kardeşini kaybeden 3 yaşındaki Hatice'nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan, Gence'ye 2 kez füze saldırısı düzenlenmiş, bu saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirmişti.

ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ KAYBETTİ

17 Ekim'deki saldırıda Hatice enkazdan yaralı kurtarılmış, annesi, babası ve 1,5 yaşındaki kız kardeşi ise hayatını kaybetmişti.